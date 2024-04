Exclusivo: Belo mantinha relação estreita com cafetina

Até uma ex-participante de A Grande Conquista, reality da Record TV, já teria sido agenciada pela cafetina para embelezar os shows do cantor romântico.

A mulher em questão fez parte do elenco do programa, mas também atua como profissional do sexo.

Inclusive, a cafetina seria uma pessoa da estima de Belo, mantendo uma estreita relação de coleguismo, que ele já teria até citado o nome dela no palco, durante uma de suas apresentações.

Mas é aquilo, quando Gracyanne o acompanhava na terra da garoa, o cinquentão não deixava a amiga levar as meninas para curtirem, Que dó!

Mais cedo, esta jornalista contou em primeira mão que Belo e humilhava no relacionamento com a musa fitness e não aceitava a separação.

Em todas as vezes que brigavam ou ele descobria que tinha mais um homem na jogada, corria atrás da esposa, até por mensagens no Instagram.

Além disso, o casal já vivia em crise há 4 anos. Gracyanne traía o marido e ele perdoava, sempre! Até que a situação ficou insustentável, porque mesmo fazendo de tudo para que Belo pedisse o divórcio, a moça não conseguia se livrar da relação e acabava aceitando reatar.

Porém, nossa fonte garantiu que o pagodeiro também mantinha outras no radar e que não era tão santo assim. No entanto, Gracyanne não se importava, uma vez que era chumbo trocado. Eita, que a novela entre os ex-pombinhos parece estar apenas começando!

Arrependimento

Depois do fim do casamento com Belo vir à tona por causa de traição, Gracyanne Barbosa assumiu ter tido um caso extraconjugal com um personal, Gilson Machado.

Em entrevista para o Fofocalizando, do SBT, a musa fitness afirmou ter se arrependido da atitude. “Eu sei que eu o magooei demais”, disse.

“Não estou mais, já estive, mas não estou mais. Estávamos muito mal, meu casamento estava muito mal. Não foi falta de amor. Eu brigava com meu marido e o empresário é quem me ligava”, justificou.

Gracyanne prosseguiu falando que está solteira e dando a entender que o divórcio pode demorar por conta da divisão dos bens: “Hoje estou sozinho. Uma separação é muito fácil. É muito conturbado financeiramente, a gente nunca conseguiu se organizar”.

A influenciadora finalizou a declaração contando que ainda tem sentimentos pelo marido e que condena sua atitude. “Eu amo o Belo, ele é o homem da minha vida. Mas hoje não sei se a gente tem futuro. Eu sei que eu o magooei demais e hoje eu me arrependo disso”, concluiu.

Caso com personal

Gracyanne teria feito amizade com o suposto pivô da separação na academia. A aproximação dos dois teria chamado atenção dos outros alunos, que passaram a ver a relação afetiva com malícia.

Uma fonte do veículo contou que acompanhou a amizade da influenciadora com o moço misterioso evoluir para um flerte. A dançarina teria ficado muito encantada pelo homem, deixando transparecer seus sentimentos em público, quando estava na companhia dele.

Aconselhada, após o caso extraconjugal ficar insustentável e difícil de conter, Gracyanne preferiu mudar de estabelecimento, mas, mesmo assim, a distância não teria sido suficiente para afastá-los.

O jornalista explicou que a fisiculturista arrumava motivos para vê-lo, sempre com a desculpa de ter um presentinho para entregar, tornando inviável qualquer reconciliação com o ex-Soweto. Eita! Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.

Fim definitivo

Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, o casamento dos artistas chegou ao fim há 8 meses. Porém, ambos seguem vivendo sob o mesmo teto e mantendo a separação longe dos holofotes.

De acordo com o site, o cantor já está providenciando a mudança e indo residir no Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A separação é definitiva e a decisão foi tomada depois de desgastes no relacionamento.