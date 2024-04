Com 32 anos de emancipação, três cidades do Acre ainda sofrem com isolamento e lutam por ligação terrestre

Neste domingo, 28 de abril, dez municípios do Acre comemoram 32 anos de fundação oficial. Elas foram criadas por meio de leis estaduais de 28 de abril de 1992, sancionada pelo então governador Edmundo Pinto. O município de Porto Acre entrou para a lista a partir de um outro decreto – o de nº 161, de 22/04/2009.

Parte significativa dos municípios surgiu a partir de alguns desmembramentos. Acrelândia ganhou emancipação após a divisão de Plácido de Castro e Senador Guiomard; Epitaciolândia nasce de Brasileia; e Marechal Thaumaturgo de Cruzeiro do Sul.

Dos 10 municípios, três ainda dividem uma mesma luta: a vontade de acabar com o isolamento terrestre. Para se chegar até Jordão, Santa Rosa do Purus e Marechal Thaumaturgo só é possível por barco ou avião.

Jordão

Com uma população aproximada de 8 mil habitantes, a cidade enfrenta desafios socioeconômicos. Por exemplo, Jordão tem o menor IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, entre os municípios do Acre, 0,469.

Além disso, o município enfrente a falta de infraestrutura básica, como saneamento, saúde e educação, o que ainda é uma realidade para muitas comunidades. A economia local enfrenta obstáculos, com baixa diversificação e dificuldades de acesso a mercados externos.

O nome do município é o mesmo nome do rio que banha a região até desembocar no rio o rio Tarauacá. O rio já foi chamado de “riozinho” e ganhou o nome de Jordão graças um homem, nos tempos áureos da borracha, que teria vindo da Ucrânia e que se apresentava com o nome português de Antônio Jordão, o qual passou a residir próximo as margens do rio, e daí em diante as pessoas se dirigiam a este, como rio do Jordão

Surgida no período áureo da borracha, a Vila Jordão só ganhou o status de Município no dia 28 de abril de 1992 quando por força da Lei 1.034 teve seu território de 6.695,5 km² desmembrado do Município de Tarauacá. Dos sues moradores, quase 80% ainda vivem na Zona Rural. Parte de seu território é lar de índios arredios, que se recusam a manter contato com a sociedade local.

O município tem a população predominante de indígenas.

Marechal Thaumaturgo

Aninhado na fronteira oeste do Acre, o município de Marechal Thaumaturgo tem uma população de aproximadamente 19 mil habitantes.

Apesar do isolamento, o município tem um IDHM superior a muitas cidades do Acre: 0,625.

Santa Rosa do Purus

Com uma população de aproximadamente 7 mil habitantes, Santa Rosa do Purus cativa pela sua exuberância e desafia pela sua isolada localização.

O Rio Purus, que serpenteia por toda a região, é uma fonte vital de vida e um eco-sistema único. O município busca equilibrar o desenvolvimento econômico com a conservação da natureza e a preservação da cultura local.

Uma possiblidade que poderia tirar Santa Rosa do Purus era uma estrada que ligaria o município a Manoel Urbano. O projeto foi embargado pelo Ministério Público Federal.

Segundo o MPF, a obra não conta com licenciamento ambiental regular, aval da Funai e não informa sobre os impactos gerados aos povos indígenas de cinco terras ao redor do local.

O MPF exigiu que qualquer atividade na obra seja paralisada imediatamente. A ação foi assinada pelo procurador da República, Lucas Costas Almeida Dias, após a manifestação feita por lideranças da Terra Indígena Alto Rio Purus. Na ação, o procurador disse a abertura da estrada abre caminhos para uma série de ações prejudiciais aos povos indígenas.