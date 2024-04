Gestão de Gladson tem mais de 58% de aceitação, revela pesquisa de opinião pública

Na pesquisa de opinião pública divulgada pela TV Gazeta no programa “Gazeta Alerta” nesta quarta-feira (10), focando na corrida pelas eleições municipais, a administração do governador Gladson Cameli também aparece em alta. No questionário das pesquisas, os pesquisadores também fizeram perguntas sobre a avaliação popular em relação a gestão do governador e o resultado foi de 58% de aceitação.

São praticamente os mesmos números de pesquisas anteriores e refletem o resultado da última eleição para o Governo do Estado, quando Galdson Cameli foi reeleito com 56,75% votos voto válidos, vencendo a eleição em primeiro turno com outros quatro candidatos.

A aceitação popular à gestão de Gladson Cameli põe por terra as alegações de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o senador Marcio Bittar (União-AC), segundo as quais o governador conseguiu se reeleger graças ao bolsonarismo. Caso essa informação correspondesse à verdade, se o bolsonarismo tivesse turbinado a campanha no Acre, quem deveria ter sido eleito seria ele, Marcio Bittar, que foi candidato também ao Governo e ficou com menos de 5% dos votos válidos, apesar de Jair Bolsoaro ter aparecido em sua campanha pedindo votos para elegê-lo governador. Bolsonaro não pediu votos para Gladson Cameli durante toda a campanha.

Os números divulgados hoje revelam que aceitação e Galdson Cameli se relacionam ao seu carisma pessoal e à execução de obras que começam a aparecer na capital e no interior do Estado. Entre as grandes obras estão a ponte sobre o Rio Iaco, em Sena Madureira, e o Anel Viário, em uma ponte sobre o Rio Acre, em Brasiléia.

Os números indicam que, com obras de grande envergadura a serem executadas na capital, como a Orla do bairro XV, uma nova Maternidade e de casas populares, a aceitação do governador deve aumentar. Por enquanto, mesmo com problemas de toda ordem a serem enfrentadas na condução do Estado, Gladson Cameli continua surfando na onda de popularidade relacionada a seu nome.