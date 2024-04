Gladson agradece investimento de mais de R$ 1 bilhão do Governo Lula no Acre: “Grande futuro”

O governador Gladson Cameli (Progressistas) usou as redes sociais nesta quarta-feira (17) para realizar um agradecimento ao governo do presidente Lula pelo significativo aporte de recursos que ultrapassa R$ 1 bilhão.

No vídeo, Cameli ressaltou a frequência das visitas de ministros do governo federal ao Acre, relembrando a visita de Simone Tebet, Waldez Goez, Marina Silva, Paulo Teixeira ocorrida na semana passada. “Em pouco tempo, recebemos a visita de vários ministros, o que muito beneficia o estado.”, afirmou o governador com entusiasmo.

Os investimentos anunciados destinam-se a uma ampla gama de iniciativas, incluindo melhorias significativas na infraestrutura, apoio às famílias afetadas por recentes alagações, fomento à produção de alimentos e estímulo às exportações.

A generosidade dos fundos disponibilizados reflete uma política de apoio contínuo do governo Lula ao estado, que, segundo Cameli, representa uma nova era de prosperidade. “Com esse suporte significativo, temos um grande futuro pela frente”, projetou o governador, visivelmente otimista com as perspectivas de avanço para a região.