Gladson entrega 500 novos títulos definitivos e lança novo mutirão de cirurgias

O governador Gladson Cameli (PP) entregou nesta sexta-feira (5) cerca de 500 novos títulos definitivos a moradores de bairros da capital Rio Branco. A cerimônia aconteceu na quadra da Escola Mário de Oliveira, no Centro da Cidade.

A distribuição dos documentos de regularização fundiária faz parte do Programa Minha Terra de Papel Passado, do Iteracre. Ao todo, 1000 pessoas serão beneficiadas com a entrega.

Além da entrega para imóveis urbanos, o governo também entregou títulos para entidades religiosas no Acre.

Com a regularização fundiária das instituições e entidades religiosas, os representantes legais e seus liderados, além de imensurável satisfação, contam com muitos outros benefícios, sendo a segurança jurídica, valorização do imóvel, benefícios sociais, a melhoria urbana, a questão moral, a qualidade de vida, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento sustentável considerados pontos pacíficos neste processo.

As entidades receberão os títulos sem se preocuparem com burocracias, papelada e gastos.

O investimento total é de 2.572.690,00. O governador fez a entrega dos títulos ao lado da presidente do Iteracre, Gabriela Câmara e do senador Alan Rick.

“Hoje estamos entregando cidadania. O título da terra para que as pessoas tenham o título da sua moradia. Isso vai aquecer a economia porque podem buscar as leis de crédito para recuperar, reformar suas casas”, disse.

Os moradores contemplados são dos bairros: Montanhês, Vitória e Santa Inês.

Veja a lista de entidades religiosas contempladas:

Igreja do Evangelho Quadrangular do Areal – Pastor Sergio Sá

Igreja Assembreia de Deus Ministério Missionário – Pastora Marcia Cristina Salazar Cabral

Igreja Pentecostal Deus é amor – Pastor Fabiano Ferreira da Silva

Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Rio Branco – Pastor Luiz Gonzaga

Diocese de Rio Branco – Igreja São Francisco – Padre Leôncio José Asfury

Congregação Cristã no Brasil – Irmão Eziel Fonseca da Silva (Presidente)

Diocese de Rio Branco – Centro Comunitário Nossa Senhora Auxiliadora – Pe. Leôncio José Asfury –

Vigário Geral

Igreja Evangelica Assembleia de Deus – Pastor Vital Valentin da Silva

Igreja Assembleia de Deus Celeiro da Palavra – Pastor Glaucio Simão Daniel

Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Rio Branco – Pastor Luiz Gonzaga de Lima

Igreja Assembleia de Deus de Madureira – Pastora Maria Aparecida Moura Silva

Igreja Assembleia de Deus Ministério a Voz que Liberta – Pastor Francisco Leite da Rocha

Igreja do Evangelho Quadragular – Vila Nova (Futuro sede do Conselho Estadual de Direitos) – Pastor

Raimundo Moreira

Novo mutirão de cirurgias

O governador ainda aproveitou para lançar mais um programa de cirurgias eletivas de ortopedia na Fundação Hospitalar do Acre. As novas cirurgias pretendem reduzir as filas de espera.

O investimento total é de R$ 500 mil.