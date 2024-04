Há dez anos morria José Wilker, artista icônico no papel de Luiz Gálvez, o imperador do Acre

Há dez anos, num 5 de abril ainda mais entristecido, a arte dramática, do cinema, TV e teatro, perdia, para sempre, o talento do ator e diretor José Wilker.

O ator tinha profundas ligações com o Acre, a partir da amizade com a escritora Glória Perez, acreana de Rio Branco, autora, entre outras obras exibidas pela Rede Globo de Televisão, da minissérie “De Gálvez a Chico Mendes”, a qual contou ao mundo a saga da conquista do Acre cujo folhetim trazia Wilker no painel principal como o aventureiro espanhol Luiz Gálvez de Árias.

Natural do Ceará, Wilker morreu aos 66 anos de infarto fulminante. Além de ator e diretor, Wilker tem foi crítico de cinema e dos maiores conhecedores do assunto no país.