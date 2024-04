Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado

Apropriação do trabalho

Data estelar: Lua Vazia das 11h45 até 14h46

Embaixo do teu nariz, enquanto te entreténs com tanta coisa “interessante” que as imagens, sons e textos te oferecem em profusão em teu lindo celular, o maior escândalo de apropriação do trabalho alheio se encontra em andamento, mas não te indigna a situação, porque tua indignação está sendo manipulada pela desinformação, que te oferece entretenimento para que permaneças nela.

A Inteligência Artificial executa o artifício de aproveitar tudo que, com boa vontade e em tom de entretenimento e informação, foi depositado na Internet desde que ela se popularizou, e te oferece como resultado algo que não é produzido por ela, apenas manipulado pela magia do algoritmo para que pareça algo novo e independente do ser humano, quando na verdade é o humano que produziu e nunca será pago por isso.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O passado será superado, tenha isso como certeza fundamental, porque não sobreviverá ao influxo que o futuro exerce sobre suas decisões atuais. Na prática, isso significa que é mais sábio apostar na ruptura com o passado.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você não é o que você tem e nem sequer você tem tudo o que pensa ter, porque como a existência é transitória, nenhum ser humano possui coisa alguma, tudo se perde com o falecimento. O estado de ser, contudo, é eterno.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O poder que a razão outorga é algo que encanta todas as pessoas, e a maioria não hesita em mentir nem deslavadamente puxar a sardinha para seu lado em nome de brandir esse poder. Porém, a razão é escorregadia e elusiva.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nunca haverá nenhuma certeza absoluta para nossa humanidade, porque toda realidade pode e deve ser questionada, para que a alma não estacione tanto em supostos conceitos, que se encante por preconceitos sem perceber.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O bem e o mal não são relativos, porque não dependem de nossas preferências, apesar de ser assim que as pessoas os identificam, e por isso andamos como andamos, ninguém se entendendo com ninguém. Bem e mal identificados.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Promova o bem em todas suas atitudes, porque ainda que essa atitude não compense de imediato, e em muitos momentos complique o cenário, a médio e longo prazo agrega cordialidade aos relacionamentos. Um tesouro.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Evite se demorar em cavilações e dilemas, porque ainda que esses continuem dando voltas em sua mente, há muito mais o que fazer, se lançando à realidade objetiva para colocar em prática o que estiver ao alcance.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Ganhar tempo antes de se decidir por qualquer atitude prática é o que de mais sábio sua alma poderia fazer agora, porque apesar de haver algumas certezas disponíveis, nada garante que essas sejam as melhores.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Todas as pessoas usam máscaras, talvez sem sequer saber que as usam, e por isso parece que é a máscara que usa essas pessoas. Você também é uma pessoa, portanto, é bom você ser consciente das máscaras que usa.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As pessoas têm seus próprios planos, por isso não são facilmente convencidas por você para se aliarem às suas pretensões, mas se elas perceberem que há interesses em comum, é certeza que vão se entusiasmar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Logo mais você sairá do entusiasmo e cairá na real de tudo que está envolvido para fazer as coisas acontecerem, em vez de permanecerem nesse regozijo abstrato da imaginação, muito lindo e doce, mas nada prático.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Seria impossível estar sempre no controle dos estados de ânimo, para não se deixar influenciar demais pelas condições exteriores, porém, quando isso se torna possível brinda com segurança e vigor aos movimentos.