Iapen implementa sala de inteligência com amplo sistema de monitoramento de vídeo

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) teve uma importante atualização em sua estrutura, com uma nova sala do departamento de inteligência penal, no complexo penitenciário de Rio Branco.

O sistema de câmeras se faz importante no monitoramento e na coleta de informações em áreas chave do local, servindo para fiscalizar atividades realizadas pelos reclusos e servidores da instituição.

A partir da atualização será possível também identificar outras situações, como comportamentos considerados suspeitos, situações de violência no geral ou quaisquer outras ocorrências de potencial risco.

O presidente do Iapen, Alexandre Nascimento, diz que a instalação deste departamento é um grande passo para a Polícia Penal no estado, e que a sala foi projetada para funcionar como um centro de análise de informação, para apoiar as atividades da segurança.

“Com a nova estrutura, seremos capazes de coordenar operações de forma mais eficiente e até prevenir o crime de maneira mais eficaz. Estamos comprometidos em utilizar todas as ferramentas; a tecnologia é o segundo pilar da nossa gestão”, disse o gestor.

“A toda a equipe da Inteligência, que ficou imbuída desse projeto, que abraçou a causa e buscou todos os meios necessários para que a proposta fosse colocada em prática”, encerra Nascimento.