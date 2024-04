IFRO publica editais de concurso com quase 80 vagas; salários chegam a R$ 10 mil

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) divulgou nesta sexta-feira (12), na Seção 3 do Diário Oficial da União, os editais de abertura do Concurso Público destinado ao preenchimento de 76 vagas para a carreira de Técnico Administrativo em Educação (TAE) e de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT).

As inscrições iniciarão às 10 h do dia 22/04/2024 e vão até às 23h59min do dia 23/5/2024, observado horário oficial de Brasília (DF), e deverão ser realizadas exclusivamente através do endereço eletrônico www.nossorumo.org.br.

Das vagas

Para o cargo de Professor EBTT são ofertadas 43 vagas, distribuídas nas seguintes áreas: Agronomia (Engenharia Agronômica), Alimentos, Biomedicina, Biotecnologia, Biologia (Ciências Biológicas), Educação Física, Enfermagem, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Filosofia, Física, Geografia, História, Informática, Letras/Espanhol, Letras/Inglês, Matemática, Medicina Veterinária, Medicina Veterinária ‒ Clínica e Cirurgia de Animais, Sociologia e Zootecnia. A remuneração inicial do cargo de Professor varia de R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64, de acordo com a titulação acadêmica.

Já para os cargos de Técnicos Administrativos em Educação são oferecidas 33 vagas, divididas em nível médio (Assistente de Alunos, Assistente em Administração, Técnico em Agropecuária, Técnico em Edificações, Técnico em Enfermagem, Técnico em Laboratório ‒ Biologia, Técnico em Laboratório ‒ Edificações, Técnico em Laboratório ‒ Enfermagem, Técnico em Laboratório ‒ Informática e Técnico em Laboratório ‒ Química) e nível superior (Analista de Tecnologia da Informação, Assistente Social, Enfermeiro, Médico Veterinário, Programador Visual ‒ Tecnólogo, Psicólogo/Área e Técnico em Assuntos Educacionais. Para estes cargos a remuneração oscila entre R$ 2.120,30 e R$ 4.556, 92.

Os servidores contarão ainda com outros benefícios, como Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Auxílio Pré-Escolar e outros, observada a legislação em vigor. As vagas abertas são para as unidades localizadas em Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho (Calama, Reitoria e Zona Norte), São Miguel do Guaporé e Vilhena.

Os inscritos serão avaliados por Provas Objetivas aplicadas a todos os candidatos. Além disso, haverá a aplicação da Prova de Desempenho Didático e Avaliação de Títulos, destinada exclusivamente para o cargo de Professor EBTT. Conforme os editais, as Provas Objetivas serão aplicadas no dia 16/6/2024, nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena, localizados no Estado de Rondônia.

Acesse os editais completos e saiba mais sobre o cronograma, taxas de inscrições, vagas reservadas às pessoas com deficiência (PcD) e às pessoas autodeclaradas negras (pretas ou pardas), fases do concurso, bem como requisitos e atribuições dos cargos/áreas, conteúdos programáticos da prova objetiva e outras informações sobre o Concurso:

EDITAL Nº 20/2024/REIT- CEA/IFRO – Professor EBTT: https://selecao.ifro.edu.br/docente/1319-edital-n-20-2024-concurso-publico-para-docente

EDITAL Nº 21/2024/REIT- CEA/IFRO – Técnico Administrativo em Educação: https://selecao.ifro.edu.br/tecnico-administrativo/1318-edital-n-21-2024-concurso-publico-para-tecnico-administrativos-em-educacao-tae