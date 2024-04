João Paulo Silva anuncia saída da Fundhacre e ganha despedida: “Fechamento de um ciclo”

O presidente da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), João Paulo Silva, anunciou nesta quinta-feira (4) que deve deixar o cargo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele mostrou a despedida que recebeu dos servidores do órgão.

“Semana de despedidas e fechamento de um ciclo, mas com o coração cheio de gratidão e feliz com os resultados dos últimos 3 anos: salvamos muitas vidas e restauramos a dignidade das pessoas”, escreveu.

João Paulo é cotado para disputar uma cadeira na Câmara Municipal de Rio Branco nas eleições deste ano. O prazo para que secretários e diretores que pretendem concorrer no pleito, deixem os cargos e se desincompatibilizem, termina no próximo sábado (6). As exonerações devem ser publicadas até o final desta semana.