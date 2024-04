Junior Lima posa nu para divulgar lançamento de novo clipe; veja as fotos

A nova fase da carreira de Junior é marcada pela volta do artista ao pop. Como parte desse trabalho, ele lançou uma colaboração com Sandy na música Foda-se, que tem o backing vocal da cantora. Além disso, os irmãos cantam juntos no trecho “tudo ia entrar muito rapidamente em perfeita harmonia”, fazendo referência ao sucesso da dupla, um presente aos fãs.