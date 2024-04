Maiara revela ter feito cirurgia íntima e explica motivo: ‘Excesso de pele’

O cirurgião plástico Francisco Tribulato, com quem Maiara realizou o procedimento, participou do “Sabadou com Virgínia” e tirou dúvidas sobre o aumento de cirurgias plásticas nos últimos anos. A sertaneja aproveitou o momento para comentar sobre a intervenção.

“Nunca contei isso, mas vou abrir aqui, em rede nacional, no seu programa. Fiz o processo de ninfoplastia, que é uma cirurgia íntima. Fiz pelo excesso de pele, tinha perdido muito peso. No final das contas, vi que fisiologicamente foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Me descobri uma nova mulher”, declarou a cantora no “Sabadou com Virgínia“.

A ninfoplastia é uma cirurgia plástica que altera a aparência da região íntima feminina, mais especificamente os pequenos lábios (excesso de pele) e o capuz do clitóris. É utilizada geralmente para correção estética. O custo pode variar entre R$ 8 mil e R$ 20 mil, dependendo do médico, localização e complexidade do procedimento.