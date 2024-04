Mais de 40 músicos vão passar pelo palco do Mercado Cultural neste fim de semana

Neste fim de semana, mais de 40 músicos vão passar pelo palco do Mercado Cultural de Porto Velho, espaço público, histórico e turístico da capital rondoniense. Todos os shows serão gratuitos.

Sexta

A partir das 20h, músico e pagodeiro Chamel Nascimento, além de mandar os clássicos do pagode, vai fazer o especial com as melhores do grupo Revelação.

Sábado

Às apresentações musicais começam a partir das 12h, onde terá show do sambista e compositor Beto Cezar e seus convidados na tradicional ‘Feijoada Com Samba e Pagode”. Às 16h, o pagode continua com show do grupo Lance Novo.

Às 20h, tem showzaço com o grupo Estação do Forró e seus convidados.

Domingo

Batizado como o encontro da família porto-velhenses e seus agregados, o tradicional evento músical e gastronômico ‘Café Nordestino’, começa às 7h, com show do grupo Forró Madeira, tocando o melhor forró no estilo pé de serra.

Às 12h, tem show de Charlis Kazan no almoço promocional, onde a refeição custa apenas RS 28.00 por pessoa.

Às 16h, show do grupo Pagode Resenha, às 20h, show de Alexandre Nery e convidados.

Os eventos musicais acontecem de segunda a segunda, com diversas promoções de bebidas e petisco.