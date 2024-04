Marcelo Cruz anuncia pré-candidatura à Prefeitura de Porto Velho

Em um pronunciamento emocionado e cheio de determinação, o atual presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO), o deputado estadual Marcelo Cruz, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), anunciou sua pré-candidatura à Prefeitura de Porto Velho. A declaração foi feita através de sua conta no Instagram, onde destacou suas raízes na cidade e sua trajetória política.

Cruz, conhecido por sua franqueza e proximidade com o povo, ressaltou a simplicidade do PRTB, chamando-o de “um partido maníaco, um partido que não tem tempo de televisão, não tem recurso, não tem estrutura, é o menor partido do Brasil”. Porém, isso não o desmotivou, pelo contrário, ele enxerga isso como um desafio a ser superado.

“Viemos do nada e já chegamos até aqui”, afirmou o deputado, destacando sua ascensão até a presidência da ALE/RO como prova de sua capacidade de enfrentar desafios. Natural de Porto Velho, Cruz fez questão de ressaltar suas origens, compartilhando um momento descontraído com um amigo, onde brincaram sobre sua preferência por pratos típicos da região.

“Sou comedor de jaraqui e de farinha”, brincou Marcelo Cruz, evidenciando sua conexão com a cultura local. Sua decisão de lançar-se como pré-candidato à prefeitura vem do desejo de representar sua comunidade e contribuir para o desenvolvimento de sua cidade natal.

“Eu acredito que nesse momento, eu como porto-velhense, tenho muito a oferecer à minha cidade”, afirmou o deputado, ressaltando seu compromisso com o bem-estar da população. Ele reconhece que o caminho rumo à prefeitura será árduo, com muitas críticas e desafios pelo caminho, mas está confiante em sua capacidade de superá-los.

“Vamos que nós temos um Deus que tudo pode e é o dono do mundo, do universo e de todos nós”, concluiu Marcelo Cruz, demonstrando sua fé e determinação para enfrentar os obstáculos que surgirem em sua jornada política. Com sua pré-candidatura anunciada, o cenário político de Porto Velho se aquece, e os próximos meses prometem ser de debates e discussões sobre o futuro da cidade.