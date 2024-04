Morte do Padre Paolino Baldassari completa 8 anos na próxima segunda-feira; relembre

A morte do padre Paolino Maria Baldassari completará na próxima segunda-feira, (8), exatamente 8 anos. Por força de uma lei aprovada na Câmara Municipal, todos os anos nesta data é feriado na cidade nos órgãos ligados à Prefeitura. Nesse sentido, as repartições da rede municipal não estarão ofertando atendimento público na segunda-feira.

Integrante da ordem dos servos de Maria, padre Paolino faleceu no dia 8 de abril de 2016 após passar vários dias internado na UTI do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Ele era considerado um dos maiores símbolos religiosos do Acre e durante vários anos atuou no município de Sena Madureira.

Bastante respeitado no Acre, padre Paolino dedicou sua vida aos mais humildes. Em Sena Madureira, implantou escolas na zona rural, realizou as chamadas “desobrigas” e chegou com as suas ações aos ribeirinhos mais isolados que, muitas vezes, estavam largados à própria sorte, sem contar com nenhum tipo de atendimento do poder público.

Ele também tinha seu consultório nas dependências da igreja católica, onde atendia diariamente dezenas de pessoas e fazia a entrega gratuita de medicamentos.

Seu corpo foi sepultado ao lado da igreja matriz Nossa Senhora da Conceição, onde também foi construída um capela. Pessoas de várias partes do Acre e do Brasil, visitam com certa frequência o local.

Padre Paolino deixou um grande legado para Sena Madureira e, mais do que isso: seu nome está eternizado na história do município.