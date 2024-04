Nintendo Switch OLED: 5 edições especiais para fãs e colecionadores

O Nintendo Switch OLED The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom traz uma versão estilizada no título mais recente da aclamada franquia The Legend of Zelda, com um par de Joy Cons dourados com padrões baseados no tema do game. A parte traseira da carcaça possui o mesmo padrão na cor preta, enquanto o dock é decorado com o artefato Triforce da série, totalmente reimaginado com detalhes em branco e dourado. Vale ressaltar, porém, que esta edição não acompanha o jogo.