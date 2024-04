No Acre, criminoso tenta aplicar “Golpe dos Nudes” para pedir dinheiro de vítima; entenda

Um morador de Cruzeiro do Sul foi vítima de uma tentativa do “Golpe dos Nudes”. Identificado apenas como R.G.P.S., atendente de comércio do município, conta que o criminoso tentou extorqui-lo pedindo dinheiro.

Em entrevista ao site Juruá Comunicação, a vítima revelou que em conversas de WhatsApp o golpista, que se passou por uma adolescente de 15 anos, enviou uma foto íntima e contou sobre sua rotina.

“Estava ajudando minha mãe limpar a cozinha. Vou tomar banho agora querido”, diz o golpista em uma das mensagens.

A curiosidade é que o DDD utilizado pelo criminoso é o 51, do Rio Grande do Sul, levantando ainda mais suspeitas sobre um possível golpe. Após a conversa, a vítima conta que o golpista entrou em contato se passando por um advogado e pedindo dinheiro para que o rapaz não fosse preso.

“Me pediu dinheiro para pagar uma fiança à família da vítima para que eu não fosse preso”, disse ao site Juruá Comunicação.

Segundo a vítima, o criminoso pediu um valor de R$ 1.221,77, afirmando que ele seria preso por pedofilia cibernética.

“Graças a Deus eu não caí na conversa desse golpista no qual tentou me forçar a cometer um crime para aplicar o golpe usando uma menor para mandar mensagens e fotos ilícitas”, ressalta, R.G.P.S.

Veja a conversa divulgada pelo site Juruá Comunicação: