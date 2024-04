No SPFW, Walério Araújo faz desfile lúdico para homenagear sua mãe e emociona; VÍDEO e FOTOS

Na sexta-feira (12), o estilista Walério Araújo completou 54 anos. No final de 2023, Maria do Carmo, sua mãe, também conhecida como Dona Neném, celebrou a chegada dos 95. A junção dos dois momentos resultou na coleção de sua grife apresentada durante o 4º dia de SPFW N57.

Mais uma vez, o renomado estilista brasileiro encantou o público com sua mais recente coleção, que não apenas exalava criatividade, mas também celebrava um marco emocionante: os 95 anos de sua mãe, Dona Neném.

SAIBA MAIS: Ao ContilNet, Walério Araújo fala sobre homenagem a mãe no SPFW e revela novidades; VÍDEO

Com um tema tão pessoal e comovente como a figura materna, Walério Araújo transportou sua audiência para um mundo onde a moda se entrelaça com memórias afetivas e prazeres simples da vida. Em sua passarela, viu-se uma ode à culinária familiar, com peças que homenageavam os sabores e aromas que marcaram a infância do estilista.

Um exemplo emblemático desse tributo gastronômico foi o vestido cuscuz em tule amarelo, usado pela deslumbrante Vivi Orth, e o look que surpreendeu a todos ao exibir dois ovos fritos em vinil, habilmente moldados para abraçar a silhueta da modelo. Cada criação era mais do que uma peça de roupa; era uma história contada através de tecidos e costuras, uma narrativa visual que ecoava as tradições e aconchegos da casa de infância do estilista em Pernambuco.

As estampas de samambaias, as ilustrações dos porquinhos e os tons suaves de rosa que dominavam a coleção eram uma reverência à atmosfera acolhedora e familiar que inspira o trabalho de Walério Araújo. Seu desfile não apenas celebrou a moda, mas também a história e os afetos que moldaram sua jornada como designer.

Nesta edição especial, parabenizamos não apenas Walério Araújo pelo seu desfile impecável, mas também por seu aniversário e pelo conjunto de sua obra, que continua a encantar e inspirar aqueles que têm o privilégio de testemunhar sua criatividade e paixão pela moda. Que seu legado perdure, assim como o amor e a dedicação à sua arte e à sua família.

Veja fotos e vídeo de Douglas Richer: