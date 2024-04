Pesquisa divulgada pela TV Gazeta sobre eleição municipal mostra polarização entre Marcus e Bocalom

As campanha das eleições para a Prefeitura de Rio Branco em 2024 estão polarizadas, segundo os primeiros números apresentados numa pesquisa de opinião divulgados pela TV-Gazeta, no Programa “Gazeta Alerta”, nesta quarta-feira (10). Segundo os números, se às eleições fossem hoje, o vencedor seria o candidato do MDB, Marcus Alexandre, com 39% dos votos, seguido por Tião Bocalom com 34 % dos votos.

A pesquisa foi feita pela Real Big Data, Instituto contratado pela TV Gazeta, retransmissora da Rede Record no Acre. Esta é a primeira pesquisa do ano sobre a corrida eleitoral municipal deste ano.

Com esses números, a eleição seria decidida apenas num segundo turno, já que nenhum dos candidatos atingiu o percentual de 50% e mais um voto para liquidar a fatura no primeiro turno. Num segundo turno, de acordo com a mesma pesquisa, o vencedor seria Marcus Alexandre, com 43% dos votos, e Tião Bocalom, com 42%. Isso significa que a campanha continuaria polarizada no segundo turno e que seria decidida em pequenos detalhes durante a campanha eleitoral.

Os números revelam, além de mostrar que a campanha será polarizada entre os dois principais candidatos, o pré-candidato do PP Alysson Bestene ficaria com 6%, e Emerson Jarude, deputado estadual que deve disputar a Prefeitura pelo Novo, teria 5% dos votos. Não votariam em nenhum, não quiseram responder, brancos e nulos, somariam 14%.

De acordo com a pesquisa, os números foram levantados no período de 6 a 8 de março em Rio Branco, com 800 entrevistas em vários bairros da capital e na zona rural. O percentual de erro, para mais ou para menos, é de 3% A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).

A rejeição entre os dois principais pré-candidatos também indica polarização: 43% para Marcus Alexandre e 42% para Bocalom. Os outros dois candidatos, Alysson Bestene e Emerson Jarude, têm rejeição parecida com os mesmos números de aceitação.