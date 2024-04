Polícia procura mãe que deixou 4 filhos em casa para “ir para o forró”

A Polícia Civil procura a mãe de quatro crianças que foram encontradas abandonadas em uma casa no bairro Praia Azul, em Americana, no interior de São Paulo, na noite desse domingo (31/3).

A Polícia Militar foi acionada por volta das 18h20 para atender a ocorrência sobre os irmãos deixados sem supervisão.

De acordo com a Secretária de Segurança Pública (SSP), as crianças encontradas no local tinham entre 1 e 5 anos, e após o resgate, elas foram conduzidas pelo Conselho Tutelar para um abrigo.

Uma das crianças contou ao Conselho Tutelar que a mãe havia saído para o “forró”, e que só voltaria no outro dia de manhã.

Além disso, segundo a EPTV, ela disse que uma vizinha deu comida para as crianças. Ela afirmou ainda que o único alimento que tinha na casa era arroz.

O caso foi registrado a Central de Polícia Judiciária de Americana e deve ser investigado pelo 4º Distrito Policial da cidade.