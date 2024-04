“Precisamos dessa união”, diz Bocalom sobre apoio do Governo Lula à integração de fronteiras no Acre

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participou na manhã desta terça-feira (9) do evento “Rotas de Integração Sul-Americana”, que aconteceu na capital acreana, com a presença dos ministros de Planejamento, Simone Tebet, e dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Em sua fala, o chefe do Executivo Municipal, que também representou a Associação dos Municípios do Acre (Amac), falou sobre a importância da ligação do estado do Acre com outros estados brasileiros e países da América do Sul.

“É muito importante que o Governo Federal continue olhando para o Acre. Precisamos muito dessa união. Precisamos mais ainda, ser autossuficientes e ter nossa receita própria”, disse o prefeito.

Bocalom afirmou, ainda, que futuramente o estado terá a terra mais cara do país em razão do seu potencial produtivo.

“Dentro de pouco tempo o Acre terá as terras mais caras do país. Hoje temos uma das maiores produtividades de soja do Brasil, e eu já dizia isso há muito tempo. Aqui nós temos uma terra boa, e principalmente, o melhor clima para se produzir”, ressaltou.

Participaram também do evento, o governador Gladson Cameli, o senador Alan Rick, as deputadas federais Socorro Neri, Antônia Lúcia e Meire Serafim, além de diversas autoridades políticas de todo o estado.