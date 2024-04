Prefeitura de Brasiléia promove evento de conscientização sobre o autismo

Na terça-feira 02 de abril, a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Educação, realizou um importante ato de conscientização sobre o Autismo.

O evento, aconteceu na ponte José Augusto, contou com a parceria da Secretaria de Saúde e das escolas , marcando o Dia Nacional do Autismo, celebrado em 2 de Abril.

Durante o evento, foram expostas faixas, cartazes e distribuídos adesivos, todos com o intuito de promover a conscientização sobre o Autismo e uma maior compreensão dessa condição na comunidade.

Nara Souza, coordenadora de ensino especial da Secretaria Municipal de Educação, enfatizou a importância do evento, destacando que as escolas locais atendem a 150 autistas com laudo.”É fundamental que trabalhemos juntos como comunidade para promover a aceitação e a inclusão”, pontuou.

Para a Prefeita Fernanda Hassem evento não apenas buscou educar e conscientizar a sociedade sobre o Autismo, mas também celebrou as habilidades únicas das pessoas com essa condição, promovendo uma cultura de respeito e inclusão para todos.

Na segunda-feira, 1º de abril, mais de quinhentos alunos das escolas rurais Nucleadas começaram o ano letivo na zona rural de Brasiléia. A Prefeitura também tem o compromisso em oferecer educação de qualidade, mesmo nas áreas mais distante da cidade.