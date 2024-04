Presidente da Acisa diz que empresários precisam debater novas rotas na América do Sul

O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Acre (Acisa), Marcelo Moura, um dos participantes do seminário sobre “Rotas Sul-Americana”, uma iniciativa do Governo Federal que se realiza em Rio Branco nesta terça-feira (8), defendeu a participação do empresariado nos debates.

Moura lembrou que a nova rota, que atravessaria todo o território brasileiro saindo dos portos do Atlântico até o Oceano Pacífico, passando pela Serra do Divisor, no Alto Juruá, no Acre, deve ser discutida como uma alternativa real de novos negócios.

O empresário confirmou que, ao final do ano de 2024, deve liderar comitiva empresarial a Lima para a inauguração do Porto de Shankar, no Peru.

O investimento deverá ser um dos maiores do mundo na América do Sul e representa a união das economias da China e do Peru. São duas economias gigantescas que vêem demanda e novos negócios não só no Porto mas também nessa rota que atravessa o território brasileiro. Por isso o debate precisa acontecer”, disse Marcelo Moura.

A oposição do movimento ambientalista internacional, que se opõe a parte da rodovia ou ferrovia no trecho que compreende a Serra do Divisor, por atingir a biodiversidade e povos originários, para o empresário, também merece um debate mais acurado. ” Não é possível ser contra a nova ponte de ligação apenas por ser. É preciso debater à exaustão*, disse Marcelo Moura