Psicóloga é encontrada morta no Interior do RN; suspeito é preso

O homem suspeito de matar a psicóloga Fabiana Maia Veras, de 42 anos, foi preso em Natal, no Rio Grande do Norte, na tarde desta quarta-feira (24), em Assu, no Oeste potiguar. Segundo a Polícia Civil, a captura ocorreu no bairro Nova Descoberta, na Zona Sul de Natal, momentos antes de ele chegar a um dos seus imóveis. A suspeita é de que se trata de um crime passional, e a polícia investiga o caso como homicídio. As informações são do portal g1.

Fabiana Veras foi encontrada morta dentro da casa onde morava e também trabalhava na noite desta terça-feira (23), por volta das 18h. Mais cedo, o suspeito foi visto entrando na residência da vítima e sendo recebido por ela no portão em torno de 16h40. A psicóloga conversou com ele normalmente, como se já o conhecesse, e passou a mostrar cômodos do imóvel.

Tosador de clínica veterinária é demitido por justa causa após agredir animais no RN

Em seguida, o homem e a mulher entraram na suíte da casa, onde o crime aconteceu. O homem aparece encapuzado, usando máscara, óculos de grau e luvas, e segurando uma sacola. Imagens gravadas por câmeras de segurança registraram o momento.

Segundo as investigações da Polícia Civil, o corpo foi encontrado amordaçado e com marcas de cortes de arma branca nas mãos e em outras partes do corpo.

Ainda conforme as autoridades, o homem também teria levado o celular de Fabiana, possivelmente para dificultar as investigações. A vítima tinha posse de armas, mas os armamentos não foram roubados.