No Instagram, ele contava com mais de 10 mil seguidores e tinha apoio de marcas como Max Synthetic e da Academia Sport If. Sua última competição foi no Muscle Contest Rio de Janeiro 2023, alcançando o Top 1. O atleta ainda era personal trainer.

“Jonas era o maior exemplo que a gente tinha aqui no Estado na questão de disciplina, foco, determinação, títulos. Ele sempre será lembrado. Era um amigo de verdade, o mais fiel que eu tive. Vai fazer muita falta”, lamentou Yure Rodrigues, melhor amigo de Jonas Filho.