Resultado preliminar da prova do concurso da Prefeitura será divulgado nesta terça

O Instituto Verbena deve divulgar nesta terça-feira (30), segundo cronograma, o resultado preliminar da prova objetiva do concurso público da prefeitura de Rio Branco.

As provas do certame foram realizadas no dia 21 de abril. Cerca de 52 mil pessoas se inscreveram para o concurso. O resultado final será divulgado no dia 6 de maio.

O certame oferece um total de 1.267 vagas, sendo 630 vagas imediatas e 637 para cadastro reserva. Os cargos disponíveis contemplam diferentes níveis de escolaridade, variando de fundamental a superior, com salários que vão de R$ 1.400,00 a R$ 12.000,00.

Os aprovados estarão sujeitos a jornadas de trabalho que variam de 20 a 40 horas semanais, de acordo com os documentos divulgados.

Entre os cargos estão: administrador, assistente social, educador físico, biomédico, enfermeiro, engenheiro, psicólogo, professor, assistente de creche, técnico agrícola, técnico de enfermagem, técnico em radiologia, merendeira, motorista, agente de endemias, operador de máquinas etc.

Para obter mais informações sobre o certame acesse o link https://institutoverbena.ufg.br/.