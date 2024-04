Rio Branco sedia 1ª Copa Acreana de Volêi LGBTQIAP+ em maio; saiba como participar

A capital acreana, Rio Branco, sedia nos dias 18 e 19 de maio a primeira Copa Acreana de Vôlei LGBTQ+. O campeonato acontece no Centro de Iniciação Esportiva (CIE), no bairro Aeroporto Velho.

A competição é realizada pelo Esporte Clube Floresta Acreano, com apoio do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), as Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), e outras instituições.

Além de premiação com medalhas e troféus para as equipes vencedoras, também terá premiação em dinheiro (a definir).

As inscrições podem ser realizadas gratuitamente por meio de preenchimento do formulário disponível no Google Forms (clique aqui para se inscrever).

Com vagas limitadas a 16 equipes, os times serão de quatro atletas, podendo inscrever até cinco pessoas. Cada equipe poderá inscrever até dois atletas fora da comunidade LGBTQIA+.

A primeira Copa de Vôlei LGBTQ+ tem o intuito de trazer visibilidade para a Lei nº 4.158, de 09 de Agosto de 2023, que tem como objetivo instituir o Dia de valorização e respeito à diversidade LGBTQIAPN+, promovendo a conscientização, o respeito, a igualdade e a valorização da diversidade sexual e de gênero, além de combater a discriminação e o preconceito em relação à comunidade LGBTQIAPN+.

Para mais informações, entre em contato por meio do número (68) 99978-2872, Christian Moraes.