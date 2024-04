Sebrae lança 1ª edição de prêmio que irá distribuir até R$ 950 mil para startups de destaque

Estão abertas as inscrições para a 1ª edição do Prêmio Sebrae Startups, iniciativa que irá oferecer para as empresas, desde retornos monetários até a oportunidade de expor de forma gratuita em um dos principais eventos do ecossistema, o Startup Summit 2024. As startups devem se inscrever até o dia 16 de maio por meio do site https://premiosebraestartups.com.br/.

Com uma premiação total de R$ 950 mil, que será distribuída entre as vitoriosas, a iniciativa se destaca como a maior já oferecida pelo Sebrae, refletindo o compromisso contínuo de impulsionar negócios que representam o futuro do mercado. Somente a startup vencedora sairá com o valor de R$300 mil, ao todo.

Como as startups serão selecionadas?

A seleção será dividida em 5 etapas, sendo que a primeira consiste nas inscrições, no período de 27 de março a 16 de maio de 2024. As inscritas serão avaliadas objetivamente, para chegar em mil empresas escolhidas. Todas estas terão direito a participar do Startup Summit, onde poderão realizar conexões de negócio promissoras.

Além disso, 876 startups mais bem ranqueadas nesta fase terão direito a um estande no evento, onde poderão expor sua ideia em um dos três dias para os 10 mil participantes aguardados.

As demais etapas são:

Seleção das Top 100: as startups terão direito ao selo Top 100 Startup no estande do Startup Summit e seguirão para a próxima fase. O resultado sai até dia 16 de junho;

Anúncio das 30 melhores startups, até dia 30 de junho, sendo 3 de cada uma das 10 categorias abaixo, que levarão o prêmio de R$ 10 mil, além do direito de apresentarem o seu pitch durante o Startup Summit 2024:

Agro e Negócios do Campo;

Neoindustrialização e Produtividade Industrial;

Meio Ambiente, Energia e Tecnologias Verdes;

Inovação Financeira;

Transformação Digital e Conectividade;

Cidades e Poder Público;

Defesa e Segurança Cibernética;

Educação e Desenvolvimento Humano;

Saúde e Biomedicina;

Comércio e Serviços.

Seleção das 10 melhores startups, que sairão com mais R$ 40 mil cada e passarão a integrar o grupo de Campeãs Nacionais do Sebrae. Para chegar a esse número, haverá uma competição de pitches entre as três finalistas de cada categoria, nos dias 14 e 15 de agosto, já no Startup Summit;

Seleção da startup ganhadora, no dia 16 de agosto, 3° e último dia do Startup Summit, que receberá a tão sonhada premiação de R$250 mil, totalizando R$ 300 mil somada às etapas anteriores.

Para obter todas as informações e se inscrever, basta acessar o site do Prêmio Sebrae Startups.