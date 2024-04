Show da Madonna não afeta CNU, o “Enem dos Concursos”, diz governo

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) negou que o show da cantora Madonna, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, afetará a realização do Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como Enem dos Concursos. O evento e as provas do certame estão marcados para o mesmo fim de semana.

O show que celebra os 40 anos da artista ocorrerá no sábado, 4 de maio, por volta das 21h30. As provas do concurso serão aplicadas no dia seguinte, 5 de maio, nos turnos da manhã e tarde.

Ao Metrópoles o MGI informou que faz reuniões semanais com a banca organizadora do certame, a Cesgranrio, e com os órgãos envolvidos no planejamento. “Até o momento, não há identificação de nenhum evento que possa afetar a logística do concurso”, reforçou a pasta. Enem dos Concursos pode gerar evasão em órgãos públicos, diz pesquisa

Em 13 de março, o ministério enviou um ofício aos governos e às prefeituras das 220 cidades onde serão aplicadas as provas solicitando “cooperação para garantir a segurança e a logística” do concurso.

No documento, a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, pede que não sejam realizados grandes eventos no dia do exame a fim de facilitar o deslocamento dos candidatos.

A expectativa é de que mais de 1 milhão de pessoas compareçam à praia de Copacabana para assistir ao show da Rainha do Pop. Nas redes sociais, os fãs concurseiros se dividem. “Madonna só tem uma, concurso tem vários. Vão assistir o show!! A vida é uma só”, escreveu uma usuária no X (antigo Twitter).

“Eu vou fazer bate e volta. Vou pro show e depois vou pra rodoviária de volta pra SP. Não tem erro. Vou fazer os 2 e durmo no ônibus”, afirmou outro.