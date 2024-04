SPS Mobile Masters: Brasil é vice no CoD Mobile e Free Fire

Para jogar o evento principal do Mobile Masters, os times precisaram passar por uma seletiva regional. No CoD, a seletiva aconteceu nas regiões da América Latina, América do Norte, Europa, China e Japão. Já no Free Fire, apenas as regiões da América Latina e do sudeste asiático participaram das peneiras. Como resultado, o torneio de Free Fire contou com mais orgs brasileiras e as outras vagas foram ocupadas por times da Indonésia e Tailândia.