Star Wars de Volta aos cinemas! Veja a coluna Multiverso do ContilNet

Olá! Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou muito animado para compartilhar uma notícia maravilhosa – a Disney e a Lucasfilm anunciaram que The Mandalorian & Grogu estará chegando aos cinemas em 22 de maio de 2026!

É tão nostálgico pensar na volta da franquia Star Wars às telonas, e com a trama do filme mantida em segredo, mal posso esperar para ver o que Jon Favreau nos reserva como diretor e roteirista. As filmagens começarão em 2024, o que só aumenta minha ansiedade pela estreia em 2026.

Mal posso esperar para reviver a magia de Star Wars no cinema, tenho certeza de que será uma experiência inesquecível! E vocês, estão tão empolgado quanto eu? Vamos compartilhar essa alegria juntos!