Steam: veja 25 jogos em promoção com até 95% de desconto

Entre as principais ofertas da Steam nesta semana temos games como Fallout 4, Batman: Arkham Knight, Deus Ex: Human Revolution, Middle-earth: Shadow of War, Borderlands 3, Call of Cthulhu e Her Story, que está custando apenas R$ 3,29.

Jogos para PC com desconto para comprar na Steam

A seguir, você confere a nossa seleção de ofertas com 25 jogos para PC em promoção na Steam com grandes descontos, então aproveite para economizar bastante enquanto os títulos não retornam aos seus preços regulares:

Não se esqueça de que as promoções da Steam são sempre por tempo limitado! É melhor aproveitar os descontos e preços reduzidos antes que os valores voltem a subir.

E se quiser garantir ainda mais economia no futuro, fique de olho no calendário de ofertas da Steam!

Uma ótima dica para quem quer economizar ainda mais em jogos da Steam é dar uma olhada no site da Nuuvem. Lá é possível encontrar uma boa seleção de jogos para PC para comprar com desconto e resgatar na Steam.

Na Nuuvem você ainda pode adicionar vários games no carrinho e parcelar a compra em até 4x sem juros no PayPal ou 3x sem juros no cartão de crédito e ainda receber cashback no final da compra. Depois é só acessar sua conta, copiar os códigos e resgatar na Steam!

E aí, animou de pegar algum dos jogos em promoção na Steam? Conta pra gente nas redes sociais do Voxel!