Taxistas acusam policiais de causar acidente durante abordagem em estrada no Acre; VÍDEO

Um vídeo enviado ao ContilNet mostra o momento logo após um engavetamento de trânsito, no qual taxistas acusam policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) de ter causado o acidente.

O caso teria acontecido na tarde da última quarta-feira (19), e envolveu taxistas que saíam de Brasiléia para Rio Branco, em meio à chuva que atingiu o estado acreano.

No vídeo, três veículos, entre eles, uma viatura policial aparecem engavetados. Ao fundo, um dos taxistas lamenta dos danos causados.

“Acabou com meu carro, acabou com meu ganha pão, vocês acabaram. Não deu tempo de frear com a pista molhada, chovendo”, diz.

Confira o vídeo: