Vídeo inédito mostra sobrinha dando água ao cadáver de ‘tio Paulo’

Antes de entrarem na agência bancária, Erika segue com o tio para uma loja. Ela o deixa do lado de fora, imóvel. Depois, vai a uma cafeteria com ele e, enquanto mexe na bolsa, o tio continua sem movimento. Dali, seguem para a agência, do outro lado da rua do shopping. Paulo está com a cabeça caída para o lado.