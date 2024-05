Acidente fatal deixa uma vítima e outra em estado grave em Rondônia

Um terrível acidente marcou a manhã deste domingo (5) na BR-364, próximo a Pimenta Bueno, Rondônia. O trágico incidente envolveu uma carreta e um carro de passeio, resultando em uma vítima fatal e outra em estado grave.

O acidente ocorreu na KM 170 da BR-364, entre Pimenta Bueno e Vilhena. No local, uma pessoa foi declarada sem vida, enquanto outra foi resgatada em estado crítico pelos bombeiros e encaminhada ao setor de emergência do HPS Ana Neta.

As circunstâncias exatas que levaram ao acidente ainda estão sob investigação, com a presença da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no local para conduzir os procedimentos necessários.

A notícia da tragédia deixou a cidade consternada, reforçando a importância da prudência e segurança nas estradas.