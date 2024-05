Acre recebe pela 1ª vez o Encontro Nacional de presidentes das Juntas Comerciais do país

Com o objetivo de debater temas ligados à simplificação do registro empresarial, o Acre recebe nesta quarta-feira (22), pela primeira vez, um Encontro Nacional dos presidentes das Juntas Comerciais do país.

O evento reúne os principais dirigentes das juntas comerciais de todos os estados brasileiros, proporcionando um espaço de diálogo, troca de experiências e alinhamento de estratégias para a modernização e eficiência dos serviços prestados.

O encontro ainda visa discutir temas cruciais como a simplificação dos processos de registro, a implementação de novas tecnologias, a desburocratização e a integração de sistemas que facilitem a vida dos empreendedores.

O governador Gladson Cameli destacou que a modernização dos processo da Junta Comercial do Acre faz parte das medidas estabelecidas pelo governo, para aproximar o Estado da população.

“É uma união de esforços. O Brasil se reúne aqui nesse momento. Cabe a mim, gerar emprego, renda, diminuir a burocracia. Tudo isso se resume para criar oportunidades, fortalecer a iniciativa privada, dar direitos iguais para todos e que a gente possa cada vez mais colocar o Estado mais propício a população”, disse.

Gladson ainda foi homenageado e condecorado com a ‘Comenda do Registro Mercantil’.

A presidente da Junta Comercial do Acre, Nayara Honorato, lembrou do potencial econômico do estado e destacou que isso é prioridade do governo e da Juceac.

“Esse encontro representa não só uma oportunidade de trocas de conhecimento, mas também para fortalecer os laços que unem as nossas instituições em prol do desenvolvimento econômico do nosso país”, declarou.