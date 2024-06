Adolescente movimenta R$ 2 milhões por dia em vaquinha falsa para vítimas do RS

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul (RS), cumpriu na última sexta-feira (24/05), mandado de busca em uma cobertura de luxo localizada em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O alvo da operação policial foi um adolescente de 16 anos, investigado por promover vaquinhas virtuais falsas com valor que seria destinado para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Além disso, o jovem é investigado por administrar sites falsos que vendiam produtos abaixo do mercado.

Em entrevista ao Fantástico, da rede Globo, o delegado Eibert Moreira informou que o adolescente movimentava R$ 2 milhões por dia vinculados a esses golpes em todo o Brasil. Vivendo em ostentação, aos policiais, ele contou que precisava do dinheiro para manter a vida de luxo.

Ele tinha um perfil onde afirmava que ganhou o primeiro milhão aos 15 anos. Ele usava o mesmo perfil para publicar fotos de comprovantes de recebimento de altas quantias.

O adolescente não foi apreendido, outras duas pessoas estão sendo investigadas por estelionato e lavagem de dinheiro. Além das ordens judiciais, houve o bloqueio de R$ 1 milhão nas contas de responsabilidade do suspeito.

A polícia do Rio Grande do Sul revelou estar empenhada em combater os golpes que estão sendo feitos por meio da tragédia no estado.

Golpistas chegaram a utilizar inteligência artificial para aplicar golpes com a falsa venda de ar-condicionado das lojas Havan. A voz do empresário Luciano Hang foi utilizada por meio da inteligência artificial, para divulgar vídeos com promoções irreais para arrancar dinheiro das pessoas.