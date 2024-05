Em Rio Branco, Centro de Tradições Gaúchas realiza feijoada solidária a Rio Grande do Sul; saiba mais

O estado do Rio Grande do Sul vem enfrentando neste ano de 2024, um dos maiores desastres naturais da história do país.

Em solidariedade ao povo gaúcho, muitos eventos seguem sendo organizados como um meio de arrecadar fundos ou materiais que serão destinados a ajudá-los.

Com esse intuito, acontece na capital acreana a Feijoada S.O.S Rio Grande do Sul, neste domingo (19). Os ingressos serão roupas em bom estado, água, alimentos não perecíveis e materiais de higiene, que vão ser enviados ao sul do pais. Além disso, o espaço contará com venda de bebidas no local.

O evento começa às 12h, neste domingo (19), no Centro de Tradições Gaúchas, na rua Hermínio de Melo, Vila da Amizade. Para mais informações, basta entrar em contato com o telefone (61) 998111699.