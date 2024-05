Ampliação do Centro de Estudo de Línguas oferece cursos de Inglês e Espanhol em sete municípios do Acre

A partir deste ano, o Centro de Estudo de Línguas (Cel) do Acre expande seus serviços para atender estudantes da rede pública em sete municípios do estado. Xapuri, Acrelândia, Epitaciolândia, Brasiléia, Sena Madureira, Feijó e Tarauacá agora contarão com aulas de Inglês e Espanhol na modalidade de Educação a Distância (EaD).

As inscrições para os cursos estão abertas e podem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial da Secretaria de Educação (see.ac.gov.br) no período de 23 a 27 de maio. É importante ressaltar que a comunidade também terá a oportunidade de se matricular, podendo fazer a pré-matrícula remanescente nos dias 28 e 29 de maio.

Essa iniciativa visa proporcionar uma excelente oportunidade de aprendizagem aos alunos do ensino médio, expandindo o acesso ao ensino de línguas estrangeiras para além da capital acreana. Com a comodidade e flexibilidade do ensino a distância, o Centro de Línguas se aproxima ainda mais dos estudantes, promovendo a inclusão e o desenvolvimento de habilidades linguísticas essenciais em um mundo cada vez mais globalizado.

O Centro de Línguas do Acre reforça seu compromisso com a educação de qualidade, levando a oportunidade de aprendizado de idiomas para todos os cantos do estado. Não perca essa chance de enriquecer seu conhecimento e expandir seus horizontes com o Centro de Línguas, agora mais pertinho de você.

Veja o vídeo: