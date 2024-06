Após 5 anos, Ministério da Saúde autoriza Acre a realizar transplante de rim: “Grande marco da Saúde”

A Saúde do Acre conquistou a habilitação para realizar transplantes de rim no estado. Publicada nesta terça-feira (28) no Diário Oficial da União (DOU), a portaria autoriza a retirada e transplante de rim na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre).

A unidade, por ter sido habilitada para o procedimento agora, não tem lista de espera para a modalidade de transplante, mas segundo a Agência de Notícias do Acre, a Fundhacre tem em média 540 pacientes em diálise e estima-se que aproximadamente 30% sejam elegíveis para o transplante.

A indicação para o procedimento dessas 162 pessoas dependerá da avialiação médica de cada uma delas.

“É com muita alegria que anunciamos um dos grandes marcos na saúde do nosso amado Acre: a habilitação da Fundhacre para realizar transplantes de rim, com a autorização do Ministério da Saúde que acabou de sair. É uma conquista de todos nós, mas, principalmente, para aqueles pacientes que dependem de máquinas para sobreviver”, disse Gladson à Agência de Notícias do Acre.

Atualmente, a Fundhacre é habilitada para transplantes de órgãos sólidos, como fígado e córnea. O complexo possuía habilitação para transplante renal entre os anos de 2006 e 2019, tendo realizado 96 transplantes renais, 326 transplantes de córnea e 86 transplantes hepáticos, totalizando de 508 procedimentos.

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, afirmou que foi um longo caminho até a autorização. “A retomada dos transplantes de rim era uma luta que travávamos há muito tempo e felizmente chegou o momento de celebrar essa vitória, que vai ajudar inúmeros pacientes a terem qualidade de vida. Essa é a nossa missão e estamos muito felizes por mais esse grande passo”, disse.

Nas redes sociais, o governador também celebrou a consquita. “Tenho mais uma ótima notícia! Conquistamos a tão sonhada habilitação para realizar transplante de rim no Acre. A portaria do Ministério da Saúde foi assinada e publicada no Diário Oficial da União. As cirurgias acontecerão na Fundhacre e beneficiarão muitos acreanos”, disse.

ASSISTA: