Assessor de Comunicação de Bocalom atualiza estado de saúde após internação: ‘Batimentos a 191’

O jornalista e assessor de comunicação do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, Ailton Oliveira, foi internado em um hospital local devido a uma arritmia cardíaca. Em um comunicado publicado em sua conta no Instagram, Ailton compartilhou detalhes sobre sua condição de saúde, mencionando que seu coração chegou a bater a 191 batimentos por minuto.

Ailton, conhecido por sua atuação na comunicação da prefeitura, revelou que sua ausência recente se deve ao problema de saúde. No post publicado, ele aparece deitado em uma maca, visivelmente abatido, mas buscando tranquilizar seus seguidores e colegas de trabalho com informações sobre seu estado atual.

“Estou internado por conta de uma arritmia. Me perguntaram: por que tu sumiu hoje? Fui dar uma volta! Rsrsrs. Arritmia forte! Batida de 191 do coração! Agora tá tudo bem!”, disse o assessor na legenda da imagem.

Em conversa com a coluna Douglas Richer, do ContilNet, na noite desta terça-feira (28), Ailton falou que está medicado e encontra-se em repouso em sua residência na capital acreana.

