Avião que caiu em rio é de empresa de São Paulo que veio ao Acre para prestar serviços

O avião que caiu na manhã desta segunda-feira (20) no Rio Tarauacá, após decolar do município de Jordão, no interior do Acre, pertence a uma empresa de São Paulo. Segundo informações, o veículo estava no estado para prestar serviços.

Informações divulgadas pelo site Extra do Acre apontam que um avião caiu dentro de um rio nas proximidades do município de Tarauacá, perto da Fazenda Santa Luzia, na manhã desta segunda-feira (20).

O avião decolou de manhã, com destino a Tarauacá, precisando fazer um pouso forçado dentro do rio. Nenhum tripulante foi morto, contudo, um deles foi ferido na cabeça.