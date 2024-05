Bridgerton fica por segunda semana seguida como série mais vista da Netflix

A produção alcançou 25,3 milhões de visualizações em todo o mundo desde a estreia, em 16 de maio.

A primeira semana de referência para a contagem ocorreu do dia 13 ao dia 20 (com divulgação no dia 21), mesmo com a série ficando disponível apenas nos últimos quatro dias do cálculo. Agora, a série se mantém na liderança entre outras obras de mesma categoria.

Ao lado de “Bridgerton”, a série coreana de humor ácido “The 8 Show” está na liderança das obras de língua não inglesa, com 4,8 milhões de visualizações.

Já entre os filmes, o destaque em inglês ficou para “Atlas”, longa-metragem com Jennifer Lopez, com 28,2 milhões de visualizações.

E o filme de língua não-inglesa que liderou a audiência da plataforma de streaming na última semana foio japonês “Manga Golden Kamuy” (Japão), que já estreou em primeiro lugar com 7,3 milhões de visualizações.