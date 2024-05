Cantor expõe noitada inusitada com Maiara em motel: “Até amanhecer”

O cantor sertanejo Victor Hugo foi convidado do podcast Tem Base e fez uma revelação sobre uma noite com Maiara no motel. O artista afirmou que virou a madrugada com a cantora no local, mas tudo de forma profissional.

Segundo ele, um grupo de várias pessoas passou a noite toda em um motel de estrada para compor músicas para um projeto do artista.

“Era um motel, mas tipo aqueles hotéis de estrada. A gente foi compor pro 2° ou 3° DVD, foi uma galera mesmo. Era um espação grandão, tinham vários cenários. Era mais pra galera virar noite, ficamos das 7h até amanhecer compondo, tocando violão”, relatou ele.

Para evitar qualquer confusão, o cantor fez questão de reforçar que o namorado da época de Maiara também estava no local.

“Teve um dia que a gente estava conversando em live e eu lembrei de quando aconteceu. Aquele dia mesmo eu falei: ‘Cara, de onde fui tirar?’. Inclusive, o namorado dela na época tava junto, ele é compositor. Ficamos escrevendo moda sertaneja”, completou.