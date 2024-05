Casal é preso por tráfico de drogas após tentar fugir da polícia em Rio Branco

Um casal foi preso por tráfico de drogas, no bairro Tancredo Neves, na capital acreana no início da noite de domingo (20). Segundo a Polícia Militar, a guarnição recebeu informações de que um casal havia acabado de receber certa quantidade de drogas nas proximidades de um supermercado e se deslocaram para o Tancredo Neves em uma motocicleta.

Com isso, os policiais iniciaram um patrulhamento nas proximidades do bairro, onde conseguiram visualizar um casal em uma moto, em que as características eram parecidas com as informações recebidas.

Ao perceber a presença dos militares, o casal entrou em um terreno baldio, onde o cerco policial foi realizado com auxílio dos demais agentes, resultando na apreensão do casal, que estavam as drogas e o material utilizado para confecção e venda. O casal foi levado para a delegacia para as providências cabíveis.