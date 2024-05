Chuva alaga campos de Grêmio e Inter

O grupo de jogadores ganhou folga nesta sexta e se reapresenta no sábado, em preparação para o contronfo contra o Real Tomayapo, na Bolívia, pela Copa Sul-Americana. É provável que os próximos treinamentos ocorram no estádio Beira-Rio enquanto a situação do CT não for normalizada.

Em outro extremo da capital gaúcha, o CT Luiz Carvalho, do Grêmio, também sofre com os efeitos das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o início da semana. A água atingiu o complexo gremista e inundou completamente a Rua João Moreira Maciel, onde fica a entrada do CT.

Os jogadores gremistas também ganharam folga nesta sexta. O clube não divulgou informações oficiais, mas é possível que o treinamento de sábado, durante a reapresentação, também ocorra em outro local. O Tricolor se prepara para o confronto contra o Huachipato, no Chile, pela Conmebol Libertadores, na próxima quarta-feira.

Os altos volumes de chuva que atingem o Rio Grande de Sul desde segunda-feira causaram devastação no estado. Até esta sexta, foram contabilizadas 37 mortes e 74 desaparecidos em razão dos temporais, além de mais de 24 mil pessoas fora de casa. Ao todo, 235 dos 496 municípios gaúchos foram afetados pelas enchentes.