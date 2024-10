Prints mostram que Davi armou para forjar provas de término com Mani Rego

Segundo publicação do Instagram Rainha Matos, prints envolvidos no processo entre Davi Brito e Mani Rego provam que o ex-BBB fez uma armadilha para forjar provas do fim do relacionamento com a empresária. O baiano teria convidado Mani para vê-lo em um hotel, poucos dias após sua saída do BBB, e a esperava com um gravador escondido e um advogado.

O objetivo de Davi era levantar falsas comprovações de que os dois não tinham uma relação estável, como ele propagou após sua saída do programa. Ainda de acordo com as informações, não foi a influenciadora que pôs um fim na relação, mas sim ele.

Veja as fotos Declarações de amor de Davi para ManiReprodução/Rainha Matos Print de conversa entre pai de Davi e ManiReprodução/Rainha Matos Print de conversa entre Davi e ManiReprodução/Rainha Matos Prints de conversa entre Davi e a sogra, mãe de Mani / Print de conversa entre pai de Davi e Raquel Brito, onde ele cita ManiReprodução/Rainha Matos

Os prints obtidos também provam que Davi e Mani tinham sim uma relação de cônjuges, ponto que atualmente a empresária tenta provar na Justiça. Em vários momentos das conversas de Whatsapp, desde 2023, Davi chama a sogra, mãe de Mani, de “mainha” ao pedir dinheiro emprestado – e pedir que a então esposa não ficasse sabendo -.

Nas conversas, Davi afirmava para Mani que quando ele voltasse do Big Brother eles ficariam juntos: “Eu vou voltar e juntos ficaremos, pare com essa maluquice que você fica, por mais que eu esteja confuso de tudo isso e porque é novo pra mim”. Ele ainda prometeu ganhar algum prêmio no programa, pois isso ajudaria muito no que ele chamava de relacionamento dos dois.

Há também prints de declarações apaixonadas de Davi para Mani, no status do Whatsapp. Ele declara ser “um homem completo” com ela ao lado e que é muito feliz na relação com os dois: “Somos o que forma essa relação, quero ter você sempre perto de mim do meu lado. Com todo carinho, te amo!”, escreve.

O pai de Davi, Dermeval Brito, em conversa com a filha, Raquel Brito, elogiou Mani e chegou a chamá-la de “minha nora”. Em uma outra conversa, Demerval mandou um comprovante de PIX para Mani e afirmou que ela era “da família”.