Oscilação de energia danifica motor de bomba e afeta abastecimento de água em diversos bairros

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), informou que uma oscilação na energia elétrica nesta sexta-feira (18) provocou a queima do motor da bomba responsável pelo abastecimento de água no Portal da Amazônia, comprometendo a distribuição em diversos bairros da capital acreana.

Equipes de manutenção já estão atuando no local para reparar o equipamento e restabelecer o serviço de abastecimento de água o mais rápido possível. A previsão é que o reparo seja concluído até sábado, 19 de outubro, e a distribuição de água volte à normalidade.

Em função do problema, a distribuição programada para esta sexta-feira sofrerá atrasos, impactando os seguintes bairros:

Portais I, II e III

Morada Nova

Waldemar Maciel

Residencial Jequitibá

Novo Calafate

Israel Lira

Laélia Alcântara

Parte do bairro Wilson Ribeiro

Aroeira

Universitário

Jorge Kalume

Loteamento Chácara Ipê

Ufac

Portal Ipê

Into

Penal

Polo Geraldo Mesquita

A Prefeitura e o Saerb pedem a compreensão dos moradores afetados e informam que estão trabalhando para minimizar os transtornos causados.