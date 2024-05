Como ver Stories anonimamente no Instagram: saiba 4 truques

Com o SilentStory, o usuário pode ver Stories anonimamente no instagram. É preciso logar com as credenciais da rede social para usar a plataforma, que ordena perfis com Stories ativos em colunas e fileiras. Para assistir aos conteúdos de forma privada dentro do app, basta tocar na foto da conta desejada. Também é possível procurar por pessoas na barra de pesquisa localizada no topo da tela.