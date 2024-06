Confusão entre amigos por causa de bebida quase termina em morte, em Rio Branco

Advaldo Alves da Silva, 43 anos, foi ferido com um golpe de faca da noite deste domingo (26), durante uma bebedeira na frente de uma residência localizada na Avenida Maria José de Oliveira, no Conjunto Universitário, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Advaldo teria ido comprar cachaça e iniciou uma bebedeira com um ‘amigo’. Depois de algumas doses e já com os ânimos alterados, Advaldo e seu ‘amigo’ iniciaram uma discussão porque um queria “pinga” com limão e o outro não.

Irritado, o ‘amigo’ tomou posse de uma faca e desferiu um golpe que atingiu a coxa direita de Advaldo. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

O Serviço de atendimento móvel de urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Advaldo ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu informações a respeito do criminoso e em seguida realizou patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso segue inicialmente sob investigação dos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).